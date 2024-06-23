نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| 3 صفقات تنتظر الحسم.. مفاجأة جديدة بشأن ميركاتو الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي لضم الجزائري زين الدين بلعيد، والمغربي يحيى عطية الله، والقطري يوسف أيمن، وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

شوبير: يوسف أيمن ينتظر موقف الأهلي

قال شوبير عبر برنامجه الإذاعي، اليوم الأحد، أن زين الدين بلعيد لم يوقع مع أي نادٍ حتى هذه اللحظة، ولم يحسم موقفه من فريقه الجديد، والصفقة كانت شبه حُسمت لصالح الأهلي ولكن تعطلت بسبب الوكلاء.

وأضاف شوبير: “أما فيما يخص القطري يوسف أيمن مدافع الدحيل، صاحب الأصول المصرية، فهو منفتح على القدوم إلى الأهلي ولكن الصفقة تتوقف على كلمة الحسم من المدرب مارسيل كولر ولجنة التخطيط بالنادي”.

وواصل شوبير: “بالنسبة للمغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر سوتشي الروسي، فالصفقة متوقفة على قرار المدرب مارسيل كولر، وهناك نقاش بشأنه وسيتم حسم الصفقة حال الاقتناع التام بها بنسبة 100%”.