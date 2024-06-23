نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف راشفورد من البقاء مع مانشستر يونايتد في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصمم مهاجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، على القتال من أجل مكانه في الفريق، رغم ارتباط اسمه بالرحيل عن النادي، هذا الصيف، حسب تقرير صحفي إنجليزي.

راشفورد مصمم على البقاء في مانشستر يونايتد

وقالت صحيفة "ذا صن" إن راشفورد مصمم على البقاء في مانشستر يونايتد، معترفا بأن أداءه انخفض، خلال الموسم الثاني للمدرب إريك تين هاج في النادي.

وأضاف "ماركوس يعرف شيئا واحدا عن تين هاج، وهو أنه يقدره حقا.. إنه يعلم أن أداءه كان ضعيفا جدا، لكنه أخبر أصدقاءه بأنه سيعود بقوة في الموسم المقبل".

وأتم "هو يعلم أنه كان من الممكن، أن يأتي مدرب جديد ويتخلص منه.. إنه لا يريد الذهاب إلى أي مكان، ويريد العودة إلى أفضل حالاته".