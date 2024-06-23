نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي بروين: لا أفكر مطلقا في اعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلجيكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد كيفين دي بروين قائد منتخب بلجيكا أنه غير مستعد لاعتزال اللعب الدولي بعد أداء آخر مثير أمام رومانيا في كأس يورو 2024 بألمانيا.

وقال قائد منتخب بلجيكا "حينما أرحل عن الفريق سيكون الأمر راجع لهم".

وأضاف "أفكر بشكل أكبر في حقيقة أن هناك العديد من الأولاد الصغار يظهرون".

وأشار "ألعب لهذا الفريق في السنوات العشر الأخيرة والآن لدي دراية أتقاسمها معهم، لكني لم أفكر حقا فيما إذا كانت هذه نهاية الطريق بالنسبة لي هنا".

وختم بالقول "لا أفكر حقا في موعد اعتزالي أو في مستقبلي".

ومنذ مشاركته في مونديال البرازيل 2014 لم ينجح سوى روميلو لوكاكو وإدين هازارد في المساهمة في نفس عدد الأهداف التي ساهم فيها دي بروين مع منتخب بلجيكا في كأس العالم وكأس أمم أوروبا، بإجمالي أربعة أهداف وتسع تمريرات حاسمة.