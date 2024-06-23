نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب تركيا يكشف مصر جولر من المشاركة أمام التشيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازال الغموض يكتنف مصير النجم الشاب أردا جولر من المشاركة في التشكيل الأساسي خلال المواجهة المصيرية لمنتخب تركيا أمام التشيك في ختام منافسات دور المجموعات في يورو 2024 بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء خلال الخسارة أمام البرتغال بثلاثة أهداف دون رد أمس السبت.

مدرب تركيا لم يحدد بعد مصير جولر من المشاركة أمام التشيك

وقال مونتيلا عقب المباراة أن "أردا لم يكن جاهزا للمشاركة في أكثر من 30 دقيقة دون زيادة خطورة تعرضه للإصابة".

وأضاف "في النهاية دفعت به، عندما تلعب كل أربعة أيام تكون الرياضة مختلفة، لذا تحتاج إلى تدوير اللاعبين".

وأكد مونتيلا أنه لم يندهش من اضطراره للدفاع عن قرار استبعاد جولر من التشكيل الأساسي، مشيرا "المدرب يكون دائما العدو الأول حينما تخسر".

وأتم "هؤلاء الذين لا يلعبون يكونون بكل تأكيد اللاعبين الأكثر أهمية لوسائل الإعلام".