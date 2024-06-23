نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. تشيلسي يحسم صفقة الموسم وتصعيد جديد من الزمالك ضد اتحاد الكرة وضياع صفقة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

تشيلسي يحسم صفقة الموسم

ذكرت تقارير صحفية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد نجح في حسم التعاقد مع صفقة الموسم من أجل تعزيز صفوف فريقه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويخطط تشيلسي لخطف نجم قوي في سوق الانتقالات من أجل ضمه إلى الفريق لتعزيز صفوفه في الموسم الجديد، وذلك في ظل سعيه لتعويض النتائج المذبذبة التي لحقت به مؤخرًا.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن نادي تشيلسي يضع عينه على التعاقد مع أحد نجوم الدوري الفرنسي "ليج 1” من أجل تعزيز الفريق.

وأكدت التقارير الفرنسية، أن إدارة البلوز تسعى وراء التعاقد مع الكندي جوناثان ديفيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل الفرنسي في الميركاتو الصيفي.

ويحظى ديفيد باهتمام كبير من قبل عمالقة الدوري الإنجليزي ويأتي على رأسهم ناديي مانشستر يونايتد وأستون فيلا.

تصعيد جديد من الزمالك ضد اتحاد الكرة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أول قرار تم اتخاذه بعد اجتماع مجلس إدارة النادي اليوم، حيث تقرر حسم مصير مباراة الأهلي في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري Nile للمحترفين، المقرر إقامتها على ملعب ستاد القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء المقبل.

وصرح المصدر بأن مجلس إدارة الزمالك قرر إعداد ملف شامل يتضمن كافة التجاوزات والأخطاء التي تعرض لها النادي خلال الموسم الحالي.

وأوضح أن هذا الملف سيتم رفعه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وإلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس».

ضياع صفقة الأهلي

عقد ظهر اليوم، اجتماع شهد حضور رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، السيد عثمان سحبان، برفقة الأمين العام للنادي سيدعلي يحياوي والمدير الرياضي السيد بلال دزيري والمنسق الرياضي السيد حمزة كودري وقائد الفريق زين الدين بلعيد ووتم مناقشة وجهة اللاعب القادمة للانتقال لفريق اخر.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدم وضع عقبات في طريق طموح اللاعب وبشكل يحفظ حقوق النادي، وانتهى الاجتماع في الأخير على تلبية رغبة قائد الفريق في الالتحاق بنادي سانت تروند البلجيكي، وتم التوقيع على ورقة خروجه.

ووجهت إدارة اتحاد العاصمة الشكر لجميع الأندية التي رغبت في ضم قائد النادي، كما تتمنى حظ أوفر لبلعيد وكل النجاح مستقبلا في وجهته الجديدة.

