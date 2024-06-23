نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرحة عارمة ‎لمبابي في تدريبات المنتخب الفرنسي استعدادا لبولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار السرور والفرح تدريبات منتخب فرنسا اليوم بعدما شارك كيليان مبابي نجم المنتخب في المران وهو يرتدي القناع، وذلك استعدادا لمواجهة بولندا يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

واثناء مشاركة مبابي في المران سجل النجم الفرنسي في التدريبات ورمي القناع مع ظهور السعادة والفرح على وجهه واحتفل بتسجيله.

وظهر كيليان مبابي بالقناع الجديد في تدريب الفريق اليوم وذلك استعدادا لملاقاة بولندا يوم الثلاثاء، الموافق 25 يونيو 2024 على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وتنطلق صافرة حكم بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد بولندا في كأس أوروبا يورو 2024

وتبث مباريات يورو 2024 عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس"، وستذاع مباراة فرنسا وبولندا في كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع كالتالي:-

التشكيل|4-2-4

حراسة المرمى: مايك ماينان.



خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - جول كزندي.

خط الوسط: نجولو كانتي - أدريان رابيو.

خط الهجوم: كيليان مبابي - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي - أوليفييه جيرو.

