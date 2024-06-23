نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نادي سعودي "مفاجأة" يقدم عرضًا رسميًا لضم بيرسي تاو من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الدولي الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا رسميًا من نادي الخلود السعودي، للحصول على خدماته بدءًا من الموسم المقبل.

الخلود السعودي يقدم عرضًا لضم بيرسي تاو

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «الكأس» القطرية، فإن نادي الخلود السعودي قد قدم عرضًا رسميًا لضم بيرسي تاو، لتدعيم الخط الهجومي للفريق بناءً على رغبة البرتغالي باولو دوارتي، المدير الفني للنادي.

وارتبط اسم بيرسيتاو بالرحيل عن صفوف المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري، في ظل رغبته في استكشاف تجربه جديدة خاصةً بعد رحيل بيتسو موسيماني من أبها السعودي وإمكانية عودته إلى جنوب إفريقيا.