"دي سمعة الدوري".. ثروت سويلم يعلق على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، عن استغرابه من نية نادي الزمالك الانسحاب من مباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الدوري.

ثروت سويلم يعلق على انسحاب الزمالك

وقال عضو رابطة الأندية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "ما ينفعش وإحنا في أواخر الدوري ونيجي نعمل مشكلة.. إزاي واحنا في الجمهورية الجديدة يجي الزمالك ويقول مش هلعب قدام الأهلي".

وتابع: "أنا عضو عامل في نادي الزمالك ولم أدخل النادي إلا مرة أو مرتين ولما قالوا هنشطب عضويتك كان الرد معنديش مشكلة إذا كان هو الحل في انتهاء الأزمة بس ما ينفعش نلعب في سمعة الدوري المصري، للأسف فيه تهكم على الدوري المصري وعلى اللي بيحصل في الكرة المصرية".

وواصل: "أثق إن مسئولو نادي الزمالك مش هيوصلونا للانسحاب من مباراة القمة، وأؤكد أن نادي الزمالك هيدخل في نفق صعب الخروج منه حال استمرار الأبيض في ملف الانسحاب من مباريات الدوري وتطبيق العقوبات عليه".

وأتم: "أقول لنادي الزمالك ياريت متوصلوش الجماهير لفتنة كروية، وأنا متأكد إن مسئولي الزمالك هيلعبوا ماتش القمة من باب حسهم الوطني".