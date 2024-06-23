نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز بيراميدز أمام المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق بيراميدز انتصارًا مثيرًا بتحويل تأخره بهدف أمام المقاولون العرب إلى فوز بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 27 من الدوري المصري بهذا الفوز، يواصل بيراميدز تصدره لجدول المسابقة.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز

إليكم ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب:

بيراميدز - 62 نقطة (25 مباراة)

الأهلي - 42 نقطة (18 مباراة) (+22 هدفًا)

المصري البورسعيدي - 42 نقطة (26 مباراة) (+هدف)

إنبي - 40 نقطة (26 مباراة)

سموحة - 39 نقطة (26 مباراة)

زد - 38 نقطة (24 مباراة) (+10 أهداف)

مودرن فيوتشر - 28 نقطة (26 مباراة) (+6 أهداف)

سيراميكا كليوباترا - 37 نقطة (26 مباراة)

الاتحاد - 36 نقطة (26 مباراة) (-5 أهداف)

الزمالك - 34 نقطة (20 مباراة) (+12 هدفًا)

طلائع الجيش - 34 نقطة (25 مباراة)

الإسماعيلي - 31 نقطة (27 مباراة) (-3 أهداف)

الجونة - 31 نقطة (27 مباراة) (-10 أهداف)

البنك الأهلي - 24 نقطة (26 مباراة)

فاركو - 22 نقطة (26 مباراة) (-13 هدفًا)

بلدية المحلة - 22 نقطة (25 مباراة) (-24 هدفًا)

المقاولون العرب - 19 نقطة (25 مباراة)

الداخلية - 15 نقطة (26 مباراة)