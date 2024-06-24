نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة فاركو غدا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشرى المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن اختيار 20 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها فى السابعة مساء غدًا على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



وضمت القائمة كلا من:

المهدى سليمان، عمر صلاح، سيف تقا، اسلام أبوسليمه، الحبيب حسن، هشام صلاح، ناصر ناصر، مورو ساليفو، كريم الديب، عمر الوحش، شريف رضا، أحمد عيد، عبد الغنى محمد، خالد الغندور، عمرو صالح، مازن أشرف، عمورى، بنجامين، أحمد غنيم، مابولولو.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز التاسع برصيد 36 نقطة بينما يأتى فاركو فى المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.