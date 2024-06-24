نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رابطة الأندية: الزمالك يواجه عقوبات قاسية في حال عدم خوض مباراة القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف ثروت سويلم، عضو مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن العقوبات التي قد تواجه نادي الزمالك في حال عدم مشاركته في مباراة القمة المقررة أمام الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة 27 من دوري نايل.

عقوبات شديدة تنتظر الزمالك

وفقًا لتصريحاته التلفزيونية، أوضح سويلم أن اللائحة الخاصة بالمسابقات تنص في المادة رقم 51 على خصم 6 نقاط من رصيد الزمالك، وذلك في حالة عدم خوضه للمباراة، حيث يتم خصم 3 نقاط على أنها خسارة بنتيجة 2-0، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط إضافية في نهاية الموسم الحالي. كما أشار إلى وجود عقوبات إضافية صارمة قد تنطبق إذا استمر الزمالك في عدم خوض المباريات المقبلة بعد مواجهة الأهلي.

وأكد سويلم بشدة على أن تأجيل المباراة أمر غير ممكن، وأن معارضة الزمالك للعب المباريات المؤجلة ليست مبررة، خاصة مع تأجيل مباراتين للأهلي بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن هذا التأخير أثر سلبًا على الدوري المصري بشكل عام.