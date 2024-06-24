نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظات تحبس الأنفاس.. مهاجم المجر يتعرض لإصابة مروعة أمام إسكتلندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض بارناباس فارجا لاعب منتخب المجر، لإصابة مروعة خلال مواجهة بلاده أمام إسكتلندا في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”، مساء اليوم الأحد.

إصابة فارجا في مباراة المجر وإسكتلندا

يستضيف ملعب “مرسيدس بنز أرينا”، مباراة المجر وإسكتلندا في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى والتي تضم أيضًا منتخبي ألمانيا وسويسرا.

وسقط بارناباس فارجا لاعب المجر، أرضًا لعدة دقائق بعد اصطدامه بحارس إسكتلندا، أنجوس جان.

وتعرض فارجا، لإصابة قوية وقام الطاقم الطبي بإخراجه من الملعب لاستكمال علاجه.