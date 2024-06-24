عاجل| اتحاد الكرة يرد بقوة على موقف الزمالك من القمة.. "حتى لو أطاحو بنا"

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أحمد جودة - القاهرة - إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أعرب عن استيائه من موقف نادي الزمالك والطلبات غير المشروعة التي قدمها، مؤكدًا أن إدارة النادي خلقت أزمة غير مبررة في الساحة الرياضية المصرية.

الأزمة تركزت حول رفض الزمالك خوض مباراته المرتقبة أمام الأهلي، المقررة في الثلاثاء القادم على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

اتحاد الكرة يرد بقوة على موقف الزمالك من القمة

وفي حديثه عبر برنامج "الكورة مع فايق" المذاع على قناة "mbc مصر 2"، أشار الكومي إلى أن اللائحة تنص بوضوح على التزام الأندية بمواعيد المباريات، وعدم الانصياع للجدول الزمني يعرض النادي لعقوبات صارمة، بما في ذلك خصم 6 نقاط من الرصيد بمجرد إعلان الهزيمة 2-0 للأهلي، بالإضافة إلى خصم نقاط إضافية في نهاية الموسم.

وأكد أن الرابطة قدمت توضيحات مفصلة للزمالك حول جدول البطولة وتنظيمها، مشيرًا إلى أن اعتراض الزمالك على التحكيم تمت الإجابة عليه، وأن هناك اجتماعات دورية للجنة الحكام لمناقشة القضايا ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالمطالب "غير المشروعة" التي طالب بها الزمالك، أوضح الكومي أنها تتعلق بإنشاء لجنة لمناقشة المطالب، معتبرًا ذلك غير مقبول بما أن الزمالك قد خاض مباريات في الدور الثاني من قبل، مما يثير تساؤلات حول مدى استنجاد النادي بالقوانين واللوائح.

وختم الكومي حديثه بالتأكيد على ضرورة تطبيق اللوائح بمساواة على جميع الأندية، بما يضمن استقامة البطولة وسلامتها، معبرًا عن أمله في حسم الأمور بشكل إيجابي وإنهاء الموسم الحالي بنجاح، مع تحضيرات لموسم قادم يتميز بالاستثنائية والنجاح.