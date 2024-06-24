منتخب سويسرا يتعادل مع ألمانيا ويتأهل لدور الـ16 بكأس أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب سويسرا الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 بكأس أمم أوروبا بعد التعادل أمام ألمانيا بهدف لكل منتخب في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "دوتش بانك بارك" في ختام جولات مرحلة المجموعات باليورو 2024.

أحداث مباراة ألمانيا وسويسرا في كأس أمم أوروبا 2024

ألغى حكم من هدفًا لصالح ألمانيا في الدقيقة 17، سجله روبرت أندريتش، وذلك لوجود خطأ على جمال موسيالا.

وسجل دان ندوي أول أهداف اللقاء لصالح سويسرا في الدقيقة 29، بعد عرضية من ريمو فيلير من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها ندوي بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة 84 من عمر اللقاء، ألغى حكم هدفًا لصالح منتخب سويسرا بداع التسلل.

ومنعت العارضة هدف التعادل لصالح ألمانيا في الدقيقة 85، بعد ركلة ركنية، نفذها توني كروس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كاي هافيرتز برأسية، ولكنها ارتطمت بالعارضة وخرجت إلى خارج الملعب.

وأحرز نيكلاس فولكروج هدف التعادل لصالح ألمانيا في الدقيقة 2+90، بعد عرضية من دافيد راوم من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها فولكروج برأسية رائعة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.