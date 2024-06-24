نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب الكومي: رفض الزمالك لعب القمة أزمة بلا مبرر.. وهذا موقف بيريرا من الاستمرار في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مباراة القمة المصرية التي تجمع النادي الأهلي بنظيره الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في ظل رفض الأخير خوض اللقاء.



وقال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR: "رفض الزمالك لعب مباراة القمة أمام الأهلي أزمة بلا مبرر".



وتابع: "نادي الزمالك ليس علي حق برفضه لعب القمة أمام الأهلي".



وواصل: "الزمالك لعب 5 مباريات من الدور الثاني.. لماذا افتكر الآن أن يكمل مباريات الدور الأول أولا ؟".



وأردف: "لماذا يتحدث الزمالك الآن عن المؤجلات، كنتوا فين من زمان".



وأكمل: "طلب الزمالك بلعب المؤجلات قبل لعب القمة صعب تنفيذه ".



وشدد: "لو كان الأهلي مكان الزمالك فى هذا الموقف، كنا سنتخذ نفس القرارت ضده".

وأضاف: "عقد بيريرا حتي نهاية الموسم ومسألة استمراره من عدمه تُحسم شهر أغسطس".

وأوضح: "الأهلي هو من طلب طاقم تحكيم أجنبي للقمة وسيتكفل بمستحقاتهم".



واختمم إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حديثه قائلًا: "حسين لبيب شخصية رياضية كبيرة واتمني أن يستمع لصوت العقل وخوض القمة أمام الأهلي".