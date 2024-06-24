الرياضة

نجم الأهلي السابق: انسحاب الزمالك أمر غير جيد مطلقًا.. ولا يليق بالقطب الثاني في مصر

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أحمد جودة - القاهرة -  

علق محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، على انسحاب نادي الزمالك من المشاركة أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات محمد عبدالجليل

وقال محمد عبدالجليل، أنه يوجه الشكر لمسئولي نادي الزمالك بعد الاعتذار عن عدم خوض لقاء الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض أهدى الأحمر ثلاث نقاط ثمينة في بطولة الدوري المصري، مؤكدا أنه كان قلق من لقاء القمة يوم الثلاثاء.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "انسحاب الزمالك أمر غير جيد مطلقًا، ولا يليق بالقطب الثاني في مصر أنه على مدار أخر 5 مواسم ينسحب أكثر من مرة".

وأضاف: "تصعيد ناشئين لمران الزمالك قد يكون بسبب اعجاب جوزيه جوميز بهم، والأمر قد لا يكون له علاقة مطلقا بلقاء القمة، ومن الصعب أن يشارك لاعبين صغار في السن أمام الأهلي".

وواصل: "من الممكن ان يكون جوميز يستغل الوقت لمشاهدة لاعبين ناشئين في تدريبات الزمالك، لأنه من الصعب وجود ناشئين في لقاء القمة".

وأكد: "يجب تخفيض عدد فرق الدوري المصري، كنا قديما نلعب البطولة بـ14 ناديا وكانت الامور تسير بشكل جيد".

وأتم: "انسحاب الزمالك بالتأكيد سيريح الأهلي في مشوار الدوري المصري".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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