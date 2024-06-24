نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد دياب يفجرّها: الزمالك مهدد بالحرمان من المشاركة الإفريقية بالموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرّ أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، مفاجأة كبرى بأن نادي الزمالك مهدد بالحرمان من المشاركة الإفريقية بالموسم الجديد.

وتحدث رئيس رابطة الأندية في تصريحات تلفزيونية، قائلًا: " لوائح الفيفا تنص على عدم مشاركة أي نادٍ في البطولات الأفريقية ولديه أزمة قيد، مؤكدًا بأن نادي الزمالك عليه حل تلك الأزمة قبل 30 يونيو.



وأضاف: " الزمالك معرّض للإيقاف لمدة 3 فترات، بسبب لاعبه السابق خالد بو طيب والمدرب باتشيكو".

وعن موقف الزمالك من عدم خوض مباراة القمة قال: " الطرف الذي لن يخوض اللقاء يتحمل الخسائر المادية.. نادي الزمالك أعلن في بيان رسمي رفضه خوض أي لقاء في الدوري المصري إلا بعد انتهاء منافسات الدور الأول لجميع أندية البطولة.

وواصل: " لا توجد أي طلبات من الأندية المحترفة في دوري نايل، إلا التحكيم، ولا يوجد أي نادٍ تقدم بطلب رسمي يخص الجدول غير الزمالك"

واردف: "حكم القمة تم الاتفاق معه من 15 يومًا، إلا أن بيريرا كان رافض المبدأ، لكن لائحة الرابطة ليست موجودة معه، وبالتالي تدخلنا لتنفيذ مطلب الأهلي، وهذا ما سنفعله مع أي ناد آخر"

وأختتم دياب حديثة قائلا: "لا يوجد شيء اسمه إلغاء الدوري، وسنقوم بتعديل كامل في لوائح الكرة وتنظيم المسابقات".