نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد دياب: لا أتخيل عدم إقامة مباراة القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن كواليس أزمة مباراة القمة والذي يرفض الفارس الأبيض خوضها أمام الأهلي.

وجاءت تصريحات دياب عبر قناة أون تايم سبورتس وتحديدا عبر برنامج ملعب أون: "لا أتخيل عدم إقامة مباراة القمة، لكن مجلس إدارة نادي الزمالك له طلبات منها ما يسهل تنفيذه وأخرى مستحيلة، وهذا بسبب وضع جدول الدوري، لا وجود لخلاف مع أي ناد والهدف خدمة كل أندية الدوري."



وتابع: "لو كان القرار إنهاء مؤجلات الأهلي والزمالك أولا ستكون النتيجة جلوس 16 نادي في المنزل ويكون موعد نهاية الدوري في ديسمبر مثل دوري كورونا".

وواصل: "لو انسحب الزمالك يخصم من رصيده 3 نقاط ومثلهم في نهاية الموسم مع غرامة مالية وسنعتبر الأهلي فائزا".

واختتم: "الحديث مع إدارة الزمالك مفتوح في أي وقت ومن الممكن إقامة المباراة في موعدها".