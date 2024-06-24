نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يتلقى تأكيدات قانونية بشأن قيد معتز زدام ويستعد لتفعيل شراءه من الترجي التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى كامل أبوعلي رئيس النادي المصري تأكيدات قانونية بشأن حق النادي في قيد معتز زدام نجم الفريق البورسعيدي في قائمته للموسم القادم.

ويأتي ذلك في حال تفعيل بند شراءه من فريق الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اتم مجلس المصري مناقشة ملف معتز زدام بشكل مكثف في إطار الأزمة القانونية التي تواجهها إدارة المصري بسبب منع القيد الصيفي بسبب خلافات مالية سابقة إلا أن الخبراء القانونيين أكدوا حق المصري في إدراج زدام في قائمته بعد تفعيل شراء عقده.

يأمل النادي المصري بفضل هذه التأكيدات في حسم صفقة زدام مع الترجي مقابل 280 ألف دولار بعدما لفت معتز الأنظار بأداء قوي منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.