نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحديدي: قطر تفوقت في تنظيم كأس العالم مقارنة بألمانيا في يورو 2024 مع وجود تقصير أمني واضح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الإعلامي وليد الحديدي عن صدمته من النواحي التنظيمية لبطولة يورو 2024 في ألمانيا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشكلات الأمنية، ومقارنًا تنظيم البطولة بتنظيم كأس العالم 2022 في قطر الذي اعتبره أفضل بكثير.

وأشار الحديدي، المتواجد حاليًا في ألمانيا لحضور البطولة، إلى أن ما حدث في قطر من انتقادات من دول الغرب كان حملة منظمة لإفشال تنظيم كأس العالم، ولكنه أشار إلى أن مطالبات مثل دعم المثليين التي كانت حاضرة في قطر لم تظهر في يورو 2024.

وأضاف:" أن الأدوار الأولى من البطولة لم تكشف بعد عن الفرق المرشحة للتتويج باللقب، موضحًا أن المنتخب الألماني قد يواجه إسبانيا في دور الثمانية.

أشاد:" بمستوى منتخب البرتغال ولاعبيه المميزين مثل كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز، مشيرًا إلى الأداء الجيد الذي قدموه أمام تركيا.

وتابع: " أن سوء التنظيم في ألمانيا تجلى في خمس حالات اقتحام لملعب مباراة البرتغال وتركيا، مما يشير إلى تقصير أمني شديد.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذا لم يحدث من قبل في تاريخ الملاعب الكبيرة مثل استاد دورتموند.

أثنى:"على التنظيم في قطر خلال كأس العالم 2022، مشيرًا إلى التسهيلات الكبيرة التي قدمت للإعلاميين والمراكز الإعلامية المميزة في الدوحة.

اختتم:"أن مواجهة كرواتيا وإيطاليا ستكون صعبة، وأن منتخب إنجلترا بقيادة ساوثجيت يعاني من بعض المشاكل الفنية.