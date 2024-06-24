نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن يونس يحذر من تبعات بيان الزمالك ويدعو لتعاون الأندية مع الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، أن قرار مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب يحتاج إلى متابعة دقيقة لتبعاته، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من القرارات الخاطئة التي اتخذت في الفترة الأخيرة.

وقال يونس في حديثه عبر برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة etc الفضائية: "هناك العديد من الأمور الخاطئة في الكرة المصرية. عقود اللاعبين الأجانب تنتهي في 30 يونيو، ولا تستطيع الأندية الإبقاء عليهم، كما أن بعض اللاعبين من حقهم الرحيل. بيان الزمالك كان يمكن أن يصدر من أي نادٍ آخر."

وأشار يونس إلى أن الحلول المؤقتة ليست كافية، وأن اتحاد الكرة ورابطة الأندية بحاجة إلى إدارة أفضل. وطالب بعقد اجتماعات دورية بين الرابطة والأندية لمناقشة المشكلات وحلها، مؤكدًا أن البيانات الحالية تعتبر مسكنات مؤقتة.

وأضاف أن طريقة التعامل الحالية مع الأندية تشبه "لي الذراع"، وأن الأندية الجماهيرية يجب أن تعامل بشكل مختلف. وأكد على ضرورة عقد اجتماع موحد بين جميع الأندية لتدارك الأمور بدلًا من الاكتفاء بإصدار بيانات وتصريحات إعلامية.

وتابع يونس إلى بعض المواقف المضحكة في الدوري المصري، مثل توقف لقاء الداخلية والأهلي بسبب تغيير قميص أحد الفرق، مؤكدًا على ضرورة التنسيق المسبق لتجنب مثل هذه المشكلات.

وأكد يونس أن مجلس إدارة الزمالك سيتحمل تبعات قراره، محذرًا من الأضرار المحتملة على المستويين المحلي والإفريقي. وأعرب عن أمله في الوصول لحلول منطقية للأزمة من خلال اجتماع مسؤولي الكرة المصرية، بما في ذلك رابطة الأندية واتحاد الكرة ولجنة المسابقات.

وفي الختام، شدد يونس على أهمية تطوير بطولة الدوري لمصلحة الكرة المصرية، مؤكدًا على ضرورة احترام جميع الأطراف المعنية. وأعرب عن خشيته من أن يكون بيان الزمالك قاسيًا ومحفوفًا بالمخاطر، مؤكدًا أن جلسة مشتركة بين الأندية كان يمكن أن تكون حلًا أفضل.