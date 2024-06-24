نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل كرواتيا المتوقع ضد إيطاليا في أمم أوروبا 2024.. هل يشارك مودريتش ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب كرواتيا مع منتخب إيطاليا، اليوم الاثنين 24 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في كأس أمم أوروبا 2024.

كرواتيا ضد إيطاليا

تُقام المباراة بين منتخبي كرواتيا وإيطاليا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي إيطاليا وكرواتيا عبر قناة بين سبورتس ماكس، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات اليورو.

تشكيل كرواتيا المتوقع

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: ستانسيتش - سوتلو - إيرلتش - جفارديول.

خط الوسط: مودريتش - كوفاسيتش - باساليتش.

خط الهجوم: سوسيتش - كرامريتش - بوديمير.