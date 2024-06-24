نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إيطاليا المتوقع أمام كرواتيا في أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه منتخب ايطاليا، منافسه منتخب كرواتيا، اليوم الاثنين 24 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في كأس أمم أوروبا 2024.

القناة الناقلة لمباراة إيطاليا ضد كرواتيا

تذاع تلك المباراة بين منتخبي إيطاليا وكرواتيا عبر قناة بين سبورتس ماكس، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات اليورو.

تشكيل إيطاليا المتوقع لمواجهة كرواتيا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو - باستوني - كالافيروي - كامبياسو.

خط الوسط: جورجينو - باريلا - فراتسي.

خط الهجوم: بيلجريني - ساكاماكا - كييزا.