نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وكرواتيا اليوم الإثنين في أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد عشاق كرة القدم لمواجهة نارية بين منتخبي كرواتيا وإيطاليا، اليوم الاثنين 24 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في كأس أمم أوروبا 2024.

إيطاليا ضد كرواتيا

ويحتل منتخب إيطاليا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يحل منتخب كرواتيا في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، ويتصدر منتخب إسبانيا في صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

وتعرض منتخب كرواتيا للهزيمة أمام منتخب إسبانيا في الجولة الأولى، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، بينما تعادل منتخب كرواتيا في الجولة الثانية مع البانيا، بنتيجة هدفين لكل منتخب.

بينما على الصعيد الأخر، نجح منتخب إيطاليا في تحقيق الفوز ضد ألبانيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، وخسر في الجولة الثانية ضد إسبانيا، بهدف دون رد.

القناة الناقلة لمباراة كرواتيا وإيطاليا

تذاع تلك المباراة بين منتخبي إيطاليا وكرواتيا عبر قناة بين سبورتس ماكس، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات اليورو.