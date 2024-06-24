عاجل.. ضياع الصفقة الذهبية يفجر غضب كولر

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية تفجر ثورة غضب من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي بعد ضياع واحدة من الصفقات التي طالب بضرورة ضمها للعملاق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ضياع بلعيد يفجر غضب كولر

وتسببت صفقة الجزائري زين الدين بلعيد في ثورة غضب كبيرة من جانب كولر خاصًة بعد أن حصل على تأكيدات من جانب الادارة أن اللاعب سيكون ضمن قائمة الأهلي الموسم القادم.

وعلم دوت الخليج الرياضي من مصادره الخاصة أن كولر سبق وأن استفسر في أكثر من مناسبة عن موقف بلعيد ودائمًا ما كانت الاجابة أن الجزائري سيكون لاعبًا في الأهلي الموسم المقبل.

قبل أن يفاجئ كولر بإعلان نادي اتحاد العاصمة الجزائري انتقال قائده لنادي سانت تروند البلجيكي وهو ما تسبب في ثورته وبالأخص بعد أن حصل على تأكيدات ووعود مفادها أن الصفقة انتهت للأهلي.

وانتابت المدرب السويسري حالة من الغضب لا سيما أن المقابل المادي الخاص بضم اللاعب كان في المتناول وطلب من مجلس الادارة توضيح الأسباب الخاصة بضياع تلك الصفقة التي لطالما طالب بضمها.