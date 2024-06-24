نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم المقابل الأفضل.. 3 أسرار وراء رفض بلعيد الانتقال إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى جمهور فريق الكرة الأول بنادي الأهلي خبرًا حزينًا خلال الساعات القليلة الماضية تمثل في ضياع صفقة الجزائري زين الدين بلعيد قائد نادي اتحاد العاصمة الجزائري بعد اعلان رحيله لأحد أندية الدوري البلجيكي.

وكانت تلك الصفقة قاب قوسين أو ادنى من الانضمام للنادي الأهلي خاصًة بعد أن أنهت الإدارة الحمراء الاتفاق مع اللاعب على المقابل المادي الذي يتقاضاه مع دفع الشرط الجزائي لرحيله قبل أن تنهار الصفقة بشكل مفاجئ.

أسرار رفض بلعيد الانتقال إلى الأهلي

ويرصد لكم دوت الخليج الرياضي الأسباب التي جعلت تلك الصفقة تنهار وهي التي تتمثل في الآتي:-

أولى الأسباب التي تسببت في فشل انتقال بلعيد للنادي الأهلي تمثلت في وجود نصيحة من مدرب المنتخب الجزائري لمدافع محاربي الصحراء بضرورة الرحيل عن القارة الافريقية والانضمام للأندية التي تلعب في أوروبا.

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