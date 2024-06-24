نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد قمر: جيل الزمالك في 2014 كان سيتوج بجميع البطولات لمدة 10 أعوام في هذه الحالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث خالد قمر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن جيل 2014 من الفارس الأبيض، والذي كان ضمن صفوفه؛ وكان يضم عدد كبير من اللاعبين المميزين.

خالد قمر يكشف سبب تفوق لاعبي الزمالك في 2014-2015

وقال خالد قمر في تصريحاته عبر برنامج " رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" عندما ذهبت إلى الزمالك كنت متألق في البداية، وكنت كل مباراة أسجل هدف أو هدفين".

وتابع:" باسم مرسي ظهر بقوة بعد ذلك، وتألق بشكل كبير وساهم في العديد من الأهداف، بالإضافة إلى عبد الله سيسيه، وبدأت أبعد عن الصورة في ذلك الوقت، بعدما كنت رقم 1 مع الزمالك ومنتخب مصر ".

وأشار:" توجنا في ذلك الوقت ببطولة الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، والسوبر، في عام 2014".

واكمل:" في العام الذي يليه شعرت أن دوري مع فريق الزمالك لن يكون كبير، وسأشارك ربع ساعة أو نصف ساعة فقط، ولذلك تحدثت مع المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، أنني أريد أن أرحل على سبيل الإعارة "

كما أوضح: " رفضت إدارة نادي الزمالك حينها رحيلي عن القلعة البيضاء، وكان عناك عرض من نادي سموحة وانتقلت إليه على سبيل الإعارة، ثم عدت مرة أخرى إلى صفوف الزمالك، ولم يكن يحالفني التوفيق".

واستكمل: " في فترة تواجد باسم مرسي مع الزمالك، كان كل اللاعبين يخدموا عليه، وكان هناك توفيق غير طبيعي له، وكنا نرغب في حصوله على لقب هداف الدوري".

وأضاف:" نادي الزمالك تعاقد مع كاسونجو في هذه الفترة، وأحمد حسن مكي، بالإضافة إلى تواجد باسم مرسي، ومصطفى محمد، فشعرت أن دوري سيكون قليل مع الفريق ".

وأردف: " حازم إمام كان من أقرب اللاعبين لي في الزمالك، وانتقلنا سويا إلى نادي الاتحاد السكندري، وأحمد دويدار".

واختتم:" إذا كانت اللاعبين المتواجدين في صفوف الزمالك في عام 2014 استمروا لمدة 10 أعوام كاملين، كان الفارس الأبيض سيتوج بكافة البطولات، حيث كانت الأمور بين اللاعبين جيدة، وصافية، وكنا متأكدين اننا سنفوز في كل مباراة نلعبها ".

