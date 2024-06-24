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أحمد جودة - القاهرة - حصل ​ماكسيميليانو أراوخو​ لاعب ​منتخب اوروغواي​ على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده امام بنما في ​كوبا اميركا 2024​ ضمن منافسات المجموعة الثالثة والتي انتهت بفوز اوروغواي بنتيجة 3-1.

ماكسي أراوخو افضل لاعب في مباراة أوروجواي وبنما

وخاض اراوخو اللقاء بكامله ولم يتوقف طيلة الـ90 دقيقة عن الركض وكان افضل عناصر خط الوسط والهجوم كما ساند المدافعين على التصدي للهجمات المرتدة للمنتخب البنمي باستثناء الهدف الوحيد لمنافسهم.

كذلك افتتح اراوخو التسجل لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ16 ليريح زملائه قبل ان يتمكنوا من اضافة الهدفين في الدقائق الاخيرة من اللقاء وحسم اللقاء لصالحهم.