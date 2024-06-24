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ميسي: حقبة جوارديولا مع برشلونة أثرت في كرة القدم

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أحمد جودة - القاهرة - عبّر النجم الأرجنيتني ​ليونيل ميسي​، نجم ​برشلونة​ السابق، عن ثنائه بحقبة المدرب الإسباني ​بيب غوارديولا​ مع الفريق الكتالوني، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

وقال ميسي في مقابلة مع صحيفة برتغاليّة: "حقبة غوارديولا كانت مربكّة بعض الشيء، أراد الجميع أن تلعب فرقهم بهذه الطريقة التي لعبنا بها في برشلونة".

ميسي: حقبة جوارديولا مع برشلونة أثرت في كرة القدم

وأضاف ميسي: "لقد بدأوا يخبرون الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أو سبعة أعوام أنه يتعين عليهم اللعب بسرعة وبلمستين".

وختم ميسي تصريحاته: "هذه الحقبة أثرت بشكل واضح في كرة القدم وبكل تأكيد".

 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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