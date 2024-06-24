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أحمد جودة - القاهرة - عبّر النجم الأرجنيتني ​ليونيل ميسي​، نجم ​برشلونة​ السابق، عن ثنائه بحقبة المدرب الإسباني ​بيب غوارديولا​ مع الفريق الكتالوني، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

وقال ميسي في مقابلة مع صحيفة برتغاليّة: "حقبة غوارديولا كانت مربكّة بعض الشيء، أراد الجميع أن تلعب فرقهم بهذه الطريقة التي لعبنا بها في برشلونة".

ميسي: حقبة جوارديولا مع برشلونة أثرت في كرة القدم

وأضاف ميسي: "لقد بدأوا يخبرون الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أو سبعة أعوام أنه يتعين عليهم اللعب بسرعة وبلمستين".

وختم ميسي تصريحاته: "هذه الحقبة أثرت بشكل واضح في كرة القدم وبكل تأكيد".