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أحمد جودة - القاهرة - عبّر النجم الأرجنيتني ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق، عن ثنائه بحقبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا مع الفريق الكتالوني، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.
وقال ميسي في مقابلة مع صحيفة برتغاليّة: "حقبة غوارديولا كانت مربكّة بعض الشيء، أراد الجميع أن تلعب فرقهم بهذه الطريقة التي لعبنا بها في برشلونة".
ميسي: حقبة جوارديولا مع برشلونة أثرت في كرة القدم
وأضاف ميسي: "لقد بدأوا يخبرون الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أو سبعة أعوام أنه يتعين عليهم اللعب بسرعة وبلمستين".
وختم ميسي تصريحاته: "هذه الحقبة أثرت بشكل واضح في كرة القدم وبكل تأكيد".