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أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي ​تشيلسي​ الانجليزي خياره بتفعيل البند الجزائي في عقد مهاجم ​برشلونة​ ​مارك جويو​ بهدف نقله إلى الستامفورد بريدج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث سيدفع الفريق الانجليزي ستة ملايين يورو من اجل ضم غويو الذي ينتهي عقده في صيف 2025.

تشيلسي يقرر دفع الشرط الجزائي لضم مهاجم برشلونة

في وقت توصل الفريق الانجليزي إلى اتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية للعقد الذي سيجمع الطرفين في السنوات القليلة القادمة.

بعد ان كان اللاعب الذي يبلغ عمره 18 عامًا قد دافع عن قميص برشلونة في 7 مباريات وسجل هدف الفوز أمام أتلتيك بلباو، وهدف التعادل ضد رويال أنتويرب.