نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قاهر الهلال والنصر.. اتحاد جدة يفاوض أفضل لاعب في آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل إدارة نادي اتحاد جدة السعودي على قلب الموازين في الموسم القادم، عن طريق تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات ضخمة، لعودة العميد من جديد إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

وفشل الاتحاد في الموسم الماضي من حصد أي القاب، رغم التعاقد مع صفقات عالمية في مقدمتها الثلاثي، كريم بنزيما وكانتي وفابينيو.

- الاتحاد يفاوض رحيمي

وظهر المغربي سفيان رحيمي نجم فريق العين الإماراتي بمستوى مميز هذا الموسم، حيث قاد فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا ويحصل على هداف البطولة وأفضل لاعب بها.

ونشرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، يوجد اهتمام كبير من جانب إدارة الاتحاد بالتعاقد مع الجناح المغربي.

وتابعت، عرض اتحاد جدة لسفيان سيكون بقيمة ضخمة تصل إلى 20 مليون دولار، مع عقد لمدة 3 سنوات.

وأشارت إدارة الاتحاد تتعجل في إنهاء الصفقة بعد الموسم الصفري الأخير، رغم وجود العديد من النجوم الأجانب مثل الثنائي الفرنسي نجولو كانتي وكريم بنزيما.

