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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع المنتخب الإنجليزي للظهور بشكل مغاير حينما يواجه سلوفينيا، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بـ "يورو 2024".

إنجلترا تحت شعار "لا خيار سوى الفوز" أمام سلوفينيا

ويتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة برصيد 4 نقاط، حصدها من الفوز على صربيا بهدف نظيف، والتعادل مع الدنمارك بهدف لمثله.

ورغم تصدر الفريق الإنجليزي للمجموعة، جاءت الانتقادات شديدة للفريق ومدربه غاريث ساوثغيت، بسبب أداء الفريق الذي لم يرتقي للطموحات المرجوة من جانب الجماهير.

ويسعى رفاق هاري كين، إلى تقديم أداء مغاير وتحقيق الفوز على سلوفينيا، من أجل ضمان صدارة المجموعة، وتفادي مواجهات الكبار على الأقل في دور الـ16.



لكن المواجهة لن تكون سهلة أمام منتخب سلوفينيا، الذي حقق التعادل في مباراتيه أمام الدنمارك وصربيا بنفس النتيجة 1-1، وسيحاول بشتى الطرق تحقيق نتيجة إيجابية تؤهله للدور المقبل، ولو من بوابة الفرق أصحاب المركز الثالث.

لكن فوز سلوفينيا مع تعثر صربيا أو الدنمارك، قد يخلط أوراق المجموعة تمامًا، ومن شأن ذلك أن يمنح الفريق السلوفيني الصدارة، رغم صعوبة المهمة أمام الإنجليز.

ومنذ خروجه من دور المجموعات في نسخة عام 2000 في هولندا وبلجيكا، لم يسبق للمنتخب الإنجليزي أن ودع البطولة من دورها الأول، لكنه في المقابل لم يحقق اللقب ولو في مرة عبر تاريخه الطويل.

ولم يسبق للفريقين أن ألتقيا في بطولة كأس أمم أوروبا، لكنهما لعبا معًا في بطولة كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وفي الجولة الثالثة بدور المجموعات أيضًا، حيث فاز المنتخب الإنجليزي بهدف نظيف.