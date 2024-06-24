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أحمد جودة - القاهرة - أشاد توماس كريستيانسن مدرب منتخب بنما، بالأداء الذي قدمه فريقه خلال الشوط الثاني من مواجهة أوروجواي في كوبا أمريكا، رغم اعترافه بارتكاب الكثير من الأخطاء واللعب بحذر مفرط.

توماس كريستيانسن: بالغنا في احترام أوروجواي

وتغلب منتخب أوروجواي على بنما، بنتيجة 3-1، فجر اليوم الإثنين، في مستهل مشوار الفريقين بكوبا أمريكا 2024.

وقال كريستيانسن "أعتقد أن الشوط الثاني كان مباراة أخرى.. ما حدث هو أننا احترمنا أوروجواي أكثر من اللازم".

وتابع "عانينا من الكثير من الأخطاء والتمريرات المقطوعة رغم أنها كانت لمسافة 3 أو 4 أو 5 أمتار".

وأضاف "تمريرات كهذه لا نخفق فيها عادة، لكن ذلك تسبب في خلق فرص وتشكيل خطورة من أوروجواي، تراجعت الثقة قليلا.. أظن أننا بالغنا في احترام منافس كبير، يجب احترامه وليس الخوف منه".

وأوضح المدرب أن بنما "نجحت في خلق فرص عندما كانت الكرة بحوزتها"، مؤكدا أن فريقه "كان جيدا في الشوط الثاني" واقترب بشدة من مرمى الخصم.

وأتم "رغم الخسارة أمام أحد المرشحين للقب، أرى أن الشوط الثاني أظهر أن الفريق لا يزال حيا، ولديه الأمل والرغبة والقدرة على تقديم مباريات قوية حتى لو ضد أوروجواي".

