الرياضة

كيميتش: مستقبلي مع بايرن بعد اليورو

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث نجم ​منتخب ألمانيا​ ونادي ​بايرن ميونيخ​، ​جوشوا كيميتش​، عن مستقبله في الفريق البافاري خلال الموسم المقبل، لجهة الرحيل أو البقاء.

وقال كيميتش: “السؤال في ما يخص هذا الموضوع لا يتعلّق بي وحدي، بل هناك ايضا رأي النادي وما يريده بالفعل".

كيميتش: مستقبلي مع بايرن بعد اليورو

واضاف: “لكنني أريد، في الوقت الحاضر، أن أركز بشكل كامل على مشاركتي في بطولة يورو 2024 مع منتخب ألمانيا”.

اختتم: "وبعد ذلك، من المؤكد أنه ستكون هناك محادثة مع المسؤولين في بايرن ميونيخ الذي هو بالتأكيد نقطة الاتصال الأولى بالنسبة لي”.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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