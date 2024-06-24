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أحمد جودة - القاهرة - تحدث نجم منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونيخ، جوشوا كيميتش، عن مستقبله في الفريق البافاري خلال الموسم المقبل، لجهة الرحيل أو البقاء.
وقال كيميتش: “السؤال في ما يخص هذا الموضوع لا يتعلّق بي وحدي، بل هناك ايضا رأي النادي وما يريده بالفعل".
كيميتش: مستقبلي مع بايرن بعد اليورو
واضاف: “لكنني أريد، في الوقت الحاضر، أن أركز بشكل كامل على مشاركتي في بطولة يورو 2024 مع منتخب ألمانيا”.
اختتم: "وبعد ذلك، من المؤكد أنه ستكون هناك محادثة مع المسؤولين في بايرن ميونيخ الذي هو بالتأكيد نقطة الاتصال الأولى بالنسبة لي”.