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أحمد جودة - القاهرة - تحدث نجم ​منتخب ألمانيا​ ونادي ​بايرن ميونيخ​، ​جوشوا كيميتش​، عن مستقبله في الفريق البافاري خلال الموسم المقبل، لجهة الرحيل أو البقاء.

وقال كيميتش: “السؤال في ما يخص هذا الموضوع لا يتعلّق بي وحدي، بل هناك ايضا رأي النادي وما يريده بالفعل".

كيميتش: مستقبلي مع بايرن بعد اليورو

واضاف: “لكنني أريد، في الوقت الحاضر، أن أركز بشكل كامل على مشاركتي في بطولة يورو 2024 مع منتخب ألمانيا”.

اختتم: "وبعد ذلك، من المؤكد أنه ستكون هناك محادثة مع المسؤولين في بايرن ميونيخ الذي هو بالتأكيد نقطة الاتصال الأولى بالنسبة لي”.