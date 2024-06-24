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أحمد جودة - القاهرة - تختتم غدا الثلاثاء، منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأوروبية، حينما يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره البولندي، ويواجه المنتخب الهولندي نظيره النمساوي.

التأهل المباشر يشعل صراع ثلاثي المجموعة الرابعة في اليورو

ورغم عدم تأهل أي منتخب بشكل رسمي لدور الـ 16 من هذه المجموعة، تأكد خروج المنتخب البولندي بشكل رسمي من منافسات البطولة.

ويحتل المنتخب الهولندي، صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف أمام المنتخب الفرنسي.

فيما يتواجد منتخب النمسا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد المنتخب البولندي في قاع الترتيب بلا رصيد.

ويتم تحديد مراكز المنتخبات في المجموعة، بناء على عدد النقاط ثم المواجهات المباشرة بين الفرق، وبما أن المنتخب النمساوي تغلب على بولندا، فلا يمكن للمنتخب البولندي إنهاء هذا الدور إلا في المركز الأخير.

وتبقى فرص المنتخبات الثلاثة فرنسا وهولندا والنمسا قائمة للتأهل للأدوار الاقصائية أيا كانت نتائجهم في الجولة الأخيرة.

ويكفي المنتخب الفرنسي، التعادل أمام نظيره البولندي، عندما يلتقيان على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ليتأهل بشكل رسمي لدور الـ 16.

ويرغب المنتخب الفرنسي في تحقيق الفوز لضمان صدارة المجموعة، لكنه لم يقدم النتائج المرجوة حتى الآن، حيث استهل مبارياته بتحقيق فوز صعب على النمسا بهدف من نيران صديقة، ثم تعادل مع هولندا سلبيا.

ويستعيد المنتخب الفرنسي، أحد مفاتيح لعبه المهمة، وهو كيليان مبابي، المنضم حديثا لصفوف ريال مدريد، والذي لم يشارك في مباراة هولندا بعد إصابته بكسر في الأنف في المباراة الأولى.

في المقابل، يهدف المنتخب البولندي، الذي ودع البطولة رسميا، لتحقيق فوز معنوي على المنتخب الفرنسي وتوديع البطولة مرفوع الرأس.

وقال ميكال بروبييرز مدرب منتخب بولندا "طلبت من لاعبي الفريق أن يكونوا أقوياء. لا ينبغي أن يخافوا ولا ينبغي أن يتفادوا التحدث لوسائل الإعلام والجماهير".

وأضاف "ما لم يكن كافيا أمام هذه الفرق الكبرى هذه المرة، يمكن أن يكون درسا للمستقبل. لدينا أشياء للعمل عليها".

ومن المقرر أن يشارك روبرت ليفاندوفسكي مع المنتخب البولندي منذ بداية اللقاء، بعد أن شارك في الشوط الثاني من مباراة المنتخب النمساوي الأخيرة.

وفي اللقاء الثاني الذي سيقام في نفس التوقيت، سيكون الصراع على أشده بين المنتخبين الهولندي والنمساوي.

ويكفي المنتخب الهولندي، التعادل، للتأهل للدور التالي، بينما يحتاج منتخب النمسا للفوز للتأهل مباشرة، فيما سيمثل التعادل فرصة أخرى للمنتخب النمساوي للتأهل كواحد من بين أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.

وبدأ المنتخب الهولندي، مبارياته بالبطولة بالفوز 2-1 على بولندا، ثم تعادل سلبيا مع المنتخب الفرنسي.

