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أحمد جودة - القاهرة - ذكر موقع "فوتبول إنسايدر" أن ​مانشستر يونايتد​ قد يعيد التفكير في بيع ​ماركوس راشفورد​ في فترة الانتقالات الصيفية.

وعانى المهاجم من موسم صعب في أولد ترافورد بعد فشله في تقديم المستوى المطلوب في موسم صعب للنادي.

مفاجأة.. مانشستر يونايتد يفكر في بيع راشفورد

وعلى الرغم من فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي، احتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في ​الدوري الإنجليزي الممتاز​، وهذا ما قد يدفع النادي إلى إجراء تغييرات جذرية هذا الصيف، ومن بينها الرحيل المحتمل لراشفورد.

ووفقًا للتقرير، أصبح مان يونايتد مستعدا لبيع اللاعب إذا تمكن بتجنيد مهاجم رفيع المستوى في خط الهجوم.