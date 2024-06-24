نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز أحداث "كوبا أمريكا 2024" في يومها الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيطرت الولايات المتحدة وأوروغواي على مجموعتهما الثالثة في كوبا أمريكا، بانتصارين على بوليفيا وبنما، على الترتيب، وقد شهد هذان اللقاءان عدة ملامح أبرزها:

كابتن أمريكا يصعق بوليفيا



3 دقائق فقط احتاجها كريستيان بوليسيتش كي يهز شباك بوليفيا بهدف التقدم الأول لمنتخب الولايات المتحدة على أرضية ملعب (إيه تي آند تي)، مسجلًا بالتالي أسرع هدف في البطولة.



وحتى هدف بوليسيتش، في افتتاح المجموعة الثالثة، شهدت المباريات الأربع التي أجريت حتى الآن (مواجهتان في المجموعة الأولى و2 في المجموعة الثانية) هدفًا واحدًا في الشوط الأول؛ ذلك الذي سجله جيريمي سارمينتو في الدقيقة 40 خلال لقاء فنزويلا الذي انتهى 1-2.

مصير إيدسون ألفاريز غير معلوم بعد



غرقت المكسيك في دوامة من الجدل العميق بسبب الإصابة المقلقة التي تعرض لها قائد المنتخب إيدسون ألفاريز في أول مباراة أمام جامايكا، علاوة على عدم ظهور نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها على الساق اليمنى بعد شعوره بآلام مبرحة خرج على إثرها باكيا من ملعب المباراة.



ويبدو أن اللاعب نفسه يتوقع الأسوأ بعد أن كتب عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "الله يعرف ما يعطيك وما يأخذ منك وما يفعل، شكرًا لرسائلكم، معًا متحدين"، رغم أن مدربه أوضح للصحافيين عقب الفوز على جامايكا السبت الماضي 1-0 بأنه والجهاز الفني ينتظرون نتائج الفحوصات.



بوليفيا وعقدة البدايات.. عرض مستمر



استمرت مسيرة منتخب بوليفيا السيئة في "كوبا أمريكا" بعد السقوط 2-0 أمام الولايات المتحدة، لينال المنتخب البوليفي الهزيمة التاسعة في أول مباراة من البطولة التي لم يفز في المباراة الأولى منها منذ نسخة 1997 حين فاز 1-0 في لاباز، حيث كانت تنظم البطولة عندما وصلت للنهائي وخسرت 1-3 لصالح البرازيل.



حكام أوروبيون في كوبا أمريكا



أدار الحكم الإيطالي ماوريسيو مارياني اللقاء الأول من المجموعة الثالثة، في قرار يأتي استجابة لاتفاقات التبادل والتعاون بين كونميبول والويفا، وقبل 5 أيام أدار الأرجنتيني فاكوندو تيو مباراة البرتغال وتركيا في المجموعة السادسة من "يورو 2024".



كما تبرز مشاركة السيدات أيضًا، حيث ساهمت البرازيليتان إيدينا ألفيش ونويزا بباك في إدارة مباراة بيرو وتشيلي السبت الماضي، والأمريكيتان فيكتوريا بيرني وبروك مايو في مواجهة المكسيك وجامايكا.



12 هدفًا



بعد إقامة 6 مباريات فقط من "كوبا أمريكا 2024"، أصبح هناك 12 مرشحًا للقب هداف البطولة من الأرجنتين والإكوادور والولايات المتحدة والمكسيك وأوروغواي وبنما وفنزويلا.