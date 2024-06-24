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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان هناك حالة من الغضب يعيشها مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب بسبب أحمد فتوح.

شبانة: غضب في الزمالك لعدم التزام أحمد فتوح

وأضاف شبانة على أن هذا الغضب جاء بسبب عدم التزام اللاعب بالبرنامج التأهيلي المخصص له داخل النادي بعد الإصابة الأخيرة التي قد لحقت به.

واختتم شبانة: ان مسئولي القلعة البيضاء تفاجئوا بقضاء اللاعب لاجازة صيفية في الجونة، مما أشعل غضبهم تجاه أحمد فتوح.

