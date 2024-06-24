نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقالة بيريرا وحسين الأبرز.. أسباب تراجع الزمالك عن موقفه بشأن استكمال الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعشاق القلعة البيضاء بيان مجلس إدارة نادي الزمالك؛ للإعلان عن موقف النادي النهائي بشأن خوض مباراة القمة المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء.

أسباب تراجع مجلس إدارة الزمالك

وكشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك أن هناك اجتماعًا يقوده أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مسؤولي القلعة البيضاء وأعضاء رابطة الأندية المصرية للتوصل إلى حل بشأن أزمة اعتذار الأبيض عن استكمال مسابقة الدوري.

وأوضحت مصادر أن هناك اتجاه داخل مجلس إدارة الزمالك للتراجع خلال الساعات القليلة المقبلة عن موقفهم وخوض مواجهة القمة أمام الأهلي غدًا الثلاثاء.

وأشارت المصادر إلى أن أسباب هذا الإتجاه تعود إلى قرارات برحيل عامر حسين عن لجنة المسابقات بالإضافة إلى إقالة بيريرا رئيس لجنة الحكام، وكذلك إحالة أحمد الغندور ومحمود البنا إلى التحقيق على خلفية الأخطاء التحكيمية في مباراة المصري البورسعيدي.

وتابعت المصادر أن مجلس إدارة نادي الزمالك تلقى وعدًا بالمشاركة في مسابقة الكونفدرالية الإفريقية دون دفع مديونية النادي لدى المغربي خالد بو طيب وإرسال ملف النادي للاتحاد الأفريقي تمهيدا للحصول على رخصة المشاركة في النسخه القادمة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب جلسة طارئة بعد قليل يعقبها بيان رسمي للإعلان عن الموقف النهائي للنادي الأبيض من مواجهة الأهلي غدًا واستكمال مسابقة الدوري.