نجم منتخب سويسرا ينتقل إلى عملاق البوندسليجا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي شتوتجارت وصيف الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعاقده مع فابيان ريدر لاعب وسط منتخب سويسرا على سبيل الإعارة لمدة موسم من نادي رين الفرنسي.

شتوتجارت يتعاقد مع فابيان ريدر لاعب وسط منتخب سويسرا

ويشارك ريدر مع منتخب سويسرا في بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا، وشارك أساسيا في المباريات الثلاث بالدور الأول وساهم في تأهل منتخب بلاده لدور الـ16.

وقال فابيان فولجموث المدير الرياضي لنادي شتوتجارت "فابيان ريدر هو صفقة مناسبة لنا بفضل إمكانياته الفنية كلاعب والخبرات التي اكتسبها بالفعل رغم صغر سنه".

وأضاف "نحن مقتنعون بأنه سيصبح سريعا ركيزة أساسية في خطة لعبنا".

من جانبه، وصف ريدر شتوتجارت بأنه ناد رائع، مضيفا أنه يتمنى استغلال قدراته وخبراته لمساعدة الفريق على مواجهة التحديات التي تنتظره.