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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب إيطاليا ضد كرواتيا مباشر دون تقطيع | اليورو 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب إيطاليا ضد كرواتيا مباشر دون تقطيع | اليورو 2024.. يخوض منتخبا إيطاليا وكرواتيا مواجهة قوية ومصيرية مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" وتحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين حيث يسعى كل منهما لحسم بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة إيطاليا وكرواتيا في اليورو 2024 من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

قمة نارية بين إيطاليا وكرواتيا لحسم التأهل إلى ثمن نهائي يورو 2024

ويدخل المنتخبان المباراة بمعنويات مختلفة، فإيطاليا قد حققت فوزًا هامًا على ألبانيا في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، ثم خسرت أمام إسبانيا المتصدرة للمجموعة بهدف دون رد في الجولة الثانية.

بينما تعادل منتخب كرواتيا مع ألبانيا بنتيجة 2-2 في الجولة الثانية، بعد تلقيه هزيمة قاسية أمام إسبانيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.

وتأتي هذه المباراة لتحدد مصير المنتخبين في البطولة، حيث يحتاج المنتخب الإيطالي إلى الفوز فقط لضمان التأهل بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة بين إسبانيا وألبانيا.

بينما يحتاج منتخب كرواتيا إلى الفوز مع تعادل إسبانيا وألبانيا أو تحقيق فوز بفارق الأهداف.

وتتميز المباراة بوجود العديد من النجوم العالميين في صفوف الفريقين، مثل فيديريكو كييزا وبيليجريني وجورجينيو ودي ماركو والحارس جيانلويجي دوناروما من جانب إيطاليا، ولوكا مودريتش والمدافع جفارديول وبروزوفيتش وكوفاسيتش من جانب كرواتيا.

موعد مباراة إيطاليا وكرواتيا



يحتشد عشاق كرة القدم مساء اليوم الإثنين، 24 يونيو 2024، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين منتخبي إيطاليا وكرواتيا، وذلك في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا 2024.

وتُقام المباراة على ملعب "ريد بول أرينا" في مدينة لايبزيغ الألمانية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وكرواتيا

يُمكن لمحبي كرة القدم في مصر والوطن العربي متابعة مجريات مباراة إيطاليا وكرواتيا، التي تقام مساء اليوم الإثنين 24 يونيو 2024، عبر مجموعة من القنوات التلفزيونية التي حصلت على حقوق بث بطولة أمم أوروبا 2024.

وتبرز في مقدمة هذه القنوات شبكة قنوات بي إن سبورتس، التي خصصت قناة bein sports max 1 لنقل المباراة بشكل مباشر.

وإلى جانب بي إن سبورتس، تُنقل المباراة أيضًا على بعض القنوات المفتوحة الأخرى، مثل قناة تونس تي في 1 وقناة الجزائرية الأولى وقناة المغرب الرياضية.

جدول الترددات

وفيما يلي جدول يوضح بعض الترددات للقنوات الناقلة للمباراة:

القناة التردد النايل سات beIN Sports HD 1 Max 12522 27.5 E تونس تي في 1 11058 26.0 E الجزائرية الأولى 11058 26.0 E المغرب الرياضية 11744 28.5 E

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام كرواتيا

من المتوقع أن يبدأ المنتخب الإيطالي بقياة سباليتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو- باستوني- كالافيوري- دي ماركو.

الوسط: نيكولا باريلا- جورجينيو- بيليجريني فراتس.

الهجوم: سكاماكا- كييزا.

تشكيل كرواتيا المتوقع أمام إيطاليا

حراسة المرمي: دومينيك ليفاكوفيتش.

الدفاع: جفارديول- مارتين إيرليك- جوسيب سوتالو- جوسيب ستانيسيتش.

الوسط: لوكا مودريش- ماتيو كوفاسيتش- مارسيلو بروزوفيتش.

الهجوم: إيفان بيرزيتش- برونو بيتكوفيتش- كراماريتش.

ترتيب المجموعة الثانية

ويأتي منتخب إيطاليا في المجموعة الثانية رفقة كرواتيا وإسبانيا وألبانيا.

ويتصدر المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط جمعهم من مباراتين.

ويأتي ترتيب المجموعى الثانية كالتالي:

1- إسبانيا 6 نقاط.

2- إيطاليا 3 نقاط.

3- ألبانيا نقطة واحدة.

4- كرواتيا نقطة واحدة.