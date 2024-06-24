نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصدر بالزمالك: قولًا واحدًا.. لن نخوض مباراة الأهلي (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة، عن موقف مجلس إدارة القلعة البيضاء النهائي من خوض مباراة الأهلي غدًا الثلاثاء.

الزمالك يؤكد على موقفه من خوض القمة

وأوضح المصدر في تصريحات مقتضبة لموقع دوت الخليج الرياضي: "قولًا واحدًا لن نخوض مباراة الأهلي غدًا.. البيان سيصدر بعد قليل به كافة التفاصيل".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن عن أربعة شروط للموافقة على استكمال مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري المصري عقب مباراة المصري البورسعيدي.

وطالب مجلس إدارة نادي الزمالك بالتحقيق العاجل فيما حدث في مباراة المصري البورسعيدي من مخالفات تحكيمية وصفوها بـ "صارخة" بالإضافة إلى إيقاف كل من حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي وإخطر النادي بنتيجة التحقيق؛ لاتخاذ القرارات اللازمة في حالة وجود تربص أو تعمد.

كما أكد مجلس إدارة الزمالك عدم مشاركة الفريق الأول في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقًا للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية.

وطالب المجلس بانتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم و رابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.