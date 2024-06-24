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أحمد جودة - القاهرة - بدأ منتخب اسكتلندا اليوم الاثنين رحلته عائدا من ألمانيا إلى بلاده عقب خروجه من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).

منتخب اسكتلندا يغادر ألمانيا بعد خروج مبكر من يورو 2024

وخسر منتخب اسكتلندا على يد نظيره المجري بهدف دون رد مساء أمس الأحد ليتذيل ترتيب المجموعة الأولى بنقطة واحدة من ثلاث مباريات عقب خسارته 1 /5 أمام ألمانيا في المباراة الافتتاحية ثم التعادل مع سويسرا 1 /1 في الجولة الثانية.

وكان منتخب اسكتلندا قد تلقى استقبالا حافلا لدى وصوله إلى مقر إقامته في ألمانيا قبل أسبوعين، لكن النتائج والأداء لم يتلائما مع ذلك الاستقبال.

وتقرر أن يغادر كالوم ماكجريجور وانجون جان وسكوت ماكتوميناي وتشي آدامز وتومي كونواي وجون ماكجين، ألمانيا وفق ترتيباتهم الخاصة، على أن يرحل باقي اللاعبين وأعضاء الجهازين الإداري والفني رفقة المدرب ستيف كلارك، بصحبة الفرقة الموسيقية التي رافقت الفريق خلال البطولة القارية.

ولم يسبق لمنتخب اسكتلندا بلوغ الأدوار الإقصائية لبطولة كبرى خلال 12 محاولة، كما لم يفز بأي مباراة في أخر ثلاث مشاركات له، في كأس العالم 1998 ويورو 2020 ويورو 2024.