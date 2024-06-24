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أحمد جودة - القاهرة - مجانا وبدون اشتراك .. شاهد مباراة منتخب إسبانيا وألبانيا اليوم بدون تقطيع بث مباشر - اليورو 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة منتخب إسبانيا وألبانيا اليوم دون تقطيع بث مباشر - اليورو 2024.. يخوض المنتخبان الإسباني والألباني مساء اليوم الإثنين 24 يونيو 2024، مباراة قوية ومصيرية على ملعب "مركور شبيل أرينا"، في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا 2024.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين، حيث ضمنت إسبانيا تأهلها إلى دور ثمن النهائي بعد تحقيقها الفوز في أول جولتين، بينما تسعى ألبانيا للحفاظ على آمالها في التأهل رغم صعوبة المهمة.

إسبانيا تلتقي ألبانيا في قمة هادفة لتأكيد صدارة المجموعة في يورو 2024

يدخل المنتخب الإسباني المباراة بمعنويات عالية بعد عروضه القوية في البطولة حتى الآن، حيث قدم أداءً هجوميًا رائعًا وسجل العديد من الأهداف.

ويسعى "الماتادور" لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل حسم صدارة المجموعة والتأكيد على قوته كأحد المرشحين للفوز باللقب.

في المقابل، يدرك منتخب ألبانيا صعوبة المهمة التي تنتظره، لكنه سيقاتل بكل ما أوتي من قوة من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على آماله في التأهل.

يُتوقع أن تكون المباراة مفتوحة وحماسية، حيث سيحاول المنتخبان تقديم كل ما لديهما من أجل تحقيق الفوز.

موعد مباراة أسبانيا وألبانيا



يُسدل الستار مساء اليوم الإثنين 24 يونيو 2024، على منافسات دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا 2024، بمواجهة قوية تجمع بين منتخبي إسبانيا وألبانيا.

وتُقام المباراة على ملعب "مركور شبيل أرينا" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت جرينتش، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وألبانيا

يُمكن لمحبي كرة القدم في مصر والوطن العربي متابعة مجريات مباراة إسبانيا وألبانيا، التي تقام مساء اليوم الإثنين 24 يونيو 2024، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة أمم أوروبا 2024 في الشرق الأوسط.

وخصصت شبكة بي إن سبورتس قناة bein sports max 2 لنقل المباراة بشكل مباشر، مع تعليق المعلق المميز علي محمد علي.

وإلى جانب بي إن سبورتس، تُنقل المباراة أيضًا على بعض القنوات المفتوحة الأخرى، مثل قناة تونس تي في 1 وقناة الجزائرية الأولى وقناة المغرب الرياضية.

جدول الترددات

وفيما يلي جدول يوضح بعض الترددات للقنوات الناقلة للمباراة:

القناة التردد النايل سات beIN Sports HD 2 Max 11058 26.0 E

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام ألبانيا

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا بقيادة لويس دي لافوينتي المتوقع أمام ألبانيا كما يلي:

في حراسة المرمي: دافيد رايا.

الدفاع: خيسوس نافاس - ناتشو فيرنانديز - أليخاندرو جريمالدو - دانيال فيفان.

الوسط: ميكيل مورينو - فيرمين لوبيز - مارتين زوبيمندي.

الهجوم: داني أولمو - ويليامز - ميكيل أوريازبال.

تشكيل منتخب ألبانيا المتوقع أمام إسبانيا

حراسة المرمي: توماس ستراكوشا.

الدفاع: السيد هيساى- ميتاي - أجيتي دجيميستي.

الوسط: كاظم لاتشي - كريستيان أصلاني - يلبير رمضاني.

الهجوم: راي ماناي - نديم بارجامي - ياسر أساني.

ترتيب المجموعة الثانية

ويتصدر المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط جمعهم من مباراتين.

ويأتي ترتيب المجموعى الثانية كالتالي:

1- إسبانيا 6 نقاط.

2- إيطاليا 3 نقاط.

3- ألبانيا نقطة واحدة.

4- كرواتيا نقطة واحدة.