ايطاليا تقتل كرواتيا في آخر ثواني المباراة واسبانيا تعبر البانيا بهدف وحيد

ايطاليا تقتل كرواتيا في آخر ثواني المباراة واسبانيا تعبر البانيا بهدف وحيدخطف منتخب إيطاليا بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي من يورو 2024، بتعادل قاتل أمام كرواتيا، في الجولة الختامية بدور المجموعات.تقدم لوكا مودريتش في الدقيقة 55 لكرواتيا، وعادل ماتيا زاكايني النتيجة لإيطاليا في الدقيقة الأخيرة 90+8.

بهذا التعادل، تأهلت إيطاليا لثمن النهائي كوصيف المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد كرواتيا عند نقطتين بالمركز الثالث.

ويبقى أن يرى المنتخب الكرواتي عما إذا كان ممكنا التأهل كأفضل ثالث أم لا بناءً على نتائج بقية مباريات المجموعات.

وفي المباراة الآخرى في المجموعة ذاتها عزز المنتخب الاسباني صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة بعد فوزه على نظيره الالباني بهدف نظيف، ، في المباراة التي جمعتهما، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا 2024.

سجل الهدف الوحيد لاسبانيا فيران توريس في الدقيقة17 من الشوط الأول بعد تمريرة من داني أولمو أرسل تمريرة بينية رائعة للاعب فيران توريس داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة من لمسة واحدة لتصطدم في القائم الأيمن وتسكن الشباك.