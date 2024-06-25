نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. حجب اسم عامر حسين من رابطة الأندية المصرية (مستند) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل تبعيات أزمة مباراة القمة والتي تجمع بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة.

وخاطبت رابطة الأندية المصرية اتحاد الكرة معلنة عدم إقامة المباراة بعد اعتذار الزمالك لظروف قهرية حسب وصفه.

غياب اسم عامر حسين

ويعد عامر حسيين علامة بارزة في تاريخ مسابقة الدوري المصري الممتاز وكافة أقسامه المختلفة إلا أنه وللمرة الأولى يتم حجب اسمه من مستند رسمي.

وربط البعض غياب عامر حسين برحيله عن اللجنة والذي كان مطلب اساسي للزمالك من أجل التراجع.

وكان الزمالك قد أعلن عدم خوض القمة بعد عدم تنفيذ مطالبه التي نشرها في بيان بتاريخ 17 يونيو السابق.