نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. سيراميكا كليوباترا يبدأ الاستعداد للمشاركة في دوري الكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ مسئولو نادي سيراميكا كليوباترا اتخاذ الإجراءات للإستعداد للمشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية الموسم الجديد 2024-2025.

سيراميكا كليوباترا يستعد للمشاركة في دوري الكرة النسائية

علم "دوت الخليج الرياضي" من مصدر مطلع وجود نية لدى إدارة نادي سيراميكا كليوباترا للإستحواذ على أحد فرق كرة القدم النسائية المشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية

وجاء ذلك في إطار إستجابة الأندية المصرية لتعليمات الإتحاد الدولي لكرة القدم والإتحاد الأفريقي بضرورة وجود فريق لكرة القدم النسائية داخل الأندية كشرط للحصول على رخصة الأندية وإعتمادها من الكاف.

وبناءًا عليه قررت عدد من الأندية المصرية البدء في تكوين فرق أولى لكرة القدم النسائية للمشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، أندية الأهلي والزمالك والإتحاد السكندري والإسماعيلي وأنبي وسيراميكا كليوباترا، وقد تشهد الأيام القادمة إعلان عدد أخر من الأندية المصرية المشاركة في الدوري المصري لكرة القدم النسائية.