نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدث بإسم وزراة الشباب والرياضة: لم نضغط علي الزمالك للعب القمة.. وهذا موقف الأبيض من استكمال الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي بإسم وزراة الشباب والرياضة، موقف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من الضغط على مسئولي نادي الزمالك من أجل خوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي.

المتحدث بإسم وزراة الشباب والرياضة: لم نضغط علي الزمالك للعب القمة

وقال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي بإسم وزراة الشباب والرياضة عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "وزير الرياضة لم يضغط علي الزمالك للعب مباراة القمة".

وتابع: "وزير الشباب والرياضة يهدف لتطبيق اللائحة والقانون لكنه لا يتدخل في لعب مباراة أو تحكيم أو غيرها".

وأضاف: "الوزير شدد فى حالة عدم إقامة القمة ضرورة إخطار جميع الجهات المعنية بإلغاء المباراة".

وشدد: "الوزير شدد علي رابطة الأندية ضرورة تطبيق اللوائح بصرامة شديدة".

واختتم المتحدث الرسمي بإسم وزراة الشباب والرياضة حديثه قائلًا: "لم يعرض فى اجتماع وزير الشباب والرياضة استكمال الزمالك للدوري أو لا بعد القمة".

