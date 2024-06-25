نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سالم: الزمالك ليس منسحبًا من القمة.. وهذا موقف القلعة البيضاء من استكمال مسابقة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد أحمد سالم المتحدث الرسمي بإسم نادي الزمالك، عن أسباب اعتذار القلعة البيضاء من خوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي، وموقف الأبيض من استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي بإسم نادي الزمالك عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي 2 MBC MASR: "الزمالك اعتذر عن مباراة الأهلي وليس منسحبا".

وتابع: "الأهلي ليس طرف فى الأزمة، والحظ الغريب أنه جاء طلباتنا قبل مباراة القمة".

وأوضح: "موقف الزمالك من المباريات المقبلة فى بطولة الدوري سيتم إعلانه خلال ساعات".

وأضاف: "لا أحد يعرف من هم أعضاء لجنة المسابقات سوي عامر حسين فقط".

وواصل: "لماذا الزمالك لا يعرف جدول الدوري بشكل كامل حتي نهاية المسابقة، ونحتاج لإجابة علي الأسئلة من لجنة المسابقات لكننا نتلقي ردودا فى شأن آخر مختلف".

وأكمل:التحكيم المهزوز في مباراة المصري استفز الزمالك، وتعرضنا لأخطاء صارخة فى مباراة المصري لذلك كان علي النادي البحث عن حقوقه ".

واستكمل: "مباراة فاركو من الدور الأول لذلك وافقنا علي خوض المباراة".

وأردف: "طرح بشكل عام كنوع من الحلول رحيل بيريرا وعامر حسين لكن مشكلتنا فى المنظومة وليست الأشخاص ".

واستطرد: "ردود أحمد دياب وثروت سويلم علي طلبات الزمالك بشأن أمور أخري وليس ما نريده، ورابطة الأندية لم تنفذ طلبات الزمالك حتي الآن".

واختتم أحمد سالم المتحدث الرسمي بإسم نادي الزمالك، حديثه قائلًا: "جلسة حسين لبيب اليوم مع وزير الرياضة كانت من أجل إثناء الزمالك عن القرار بشأن مباراة الأهلي".

