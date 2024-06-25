نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة إيطاليا وكرواتيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط منتخب إيطاليا في فخ التعادل الإيجابي ضد نظيره منتخب كرواتيا في مباراة اليوم التي أقيمت على ملعب ريد بول أرينا من منافسات يورو 2024.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي نتيجة مباراة منتخب كرواتيا ضد نظيره منتخب إيطاليا في منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا.

وتعادل منتخب كرواتيا بهدف لمثله أمام إيطاليا على نظيره منتخب إيطاليا في المباراة التي انطلقت بين المنتخبين في بطولة يورو 2024.

وسجل الكرواتي لوكا مودريتش أولى أهداف مباراة منتخبه ضد منتخب إيطاليا في الدقيقة 55.

وعدل ماتيا زاكايني بهدف التعادل في الدقيقة التاسعة من عمر الوقت البدل من ضائع لصالح منتخب إيطاليا.

ترتيب منتخب كرواتيا وإيطاليا في أمم أوروبا

1- إسبانيا برصيد تسع نقاط

2- إيطاليا برصيد أربع نقاط

3- كرواتيا برصيد نقطتين

4- ألبانيا برصيد نقطة